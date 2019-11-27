Российский рэпер Тимати и его компания «Black Star Sport» перестали заниматься футбольным бизнесом.

По информации телеграм-канала Mash, открытое в 2017 году агентство практически прекратило существование из-за неоправданных ожиданий. Тимати уже прекратил все дела в футбольном бизнесе, но никак не прокомментировал новости.

Предполагалось, что компания будет заниматься развитием футбола в России и продвижением топовых игроков, а также поддерживать детский спорт.

Инстаграм агентства не обновлялся с января 2019 года.

Первыми клиентами «Black Star Sport» были Аким Устинов и Вахтанг Небиеридзе, которые с тех пор не проявили себя в российском футболе.

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