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Компания Тимати ушла из футбольного бизнеса
А она там была, да?
Российский рэпер Тимати и его компания «Black Star Sport» перестали заниматься футбольным бизнесом.
По информации телеграм-канала Mash, открытое в 2017 году агентство практически прекратило существование из-за неоправданных ожиданий. Тимати уже прекратил все дела в футбольном бизнесе, но никак не прокомментировал новости.
Предполагалось, что компания будет заниматься развитием футбола в России и продвижением топовых игроков, а также поддерживать детский спорт.
- Инстаграм агентства не обновлялся с января 2019 года.
- Первыми клиентами «Black Star Sport» были Аким Устинов и Вахтанг Небиеридзе, которые с тех пор не проявили себя в российском футболе.
Тимати приехал в Челябинск и произвел вбрасывание на матче «Трактора»
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