Ракицкий рассказал, почему Оздоев больше его не целует

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «Фонтанке» рассказал, почему они с Магомедом Оздоевым прекратили ритуал перед пробитием штрафных, как Артем Дзюба отнесся к оскорблениям от фанатов, а также о прекращении выступлений за сборную Украины.

О поцелуе Оздоева

– Я подозреваю, вы впервые столкнулись с тем, чтобы вас целовал мужчина перед пробитием штрафного.

– Конечно. Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь.

– И при этом я знаю, что футболисты очень суеверные. Насколько вот этот элемент фарта с поцелуем присутствует?

– Ну да, три гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя.

О Дзюбе

– По вашим ощущениям, это больше Дзюбу злит или расстраивает?

– В сборной – расстроило 100%. Он же капитан сборной, лидер. Мне кажется, болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум. Дзюба же никому ничего не говорит, забивает, помогает команде.

О завершении карьеры в сборной

– Вы написали сильный, эмоциональный пост про прощание со сборной Украины. Были после этого слова, которые вас удивили?

– Кто-то писал «чудак на букву М» и тому подобное, другие – «понимаем твой выбор». Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний.

В сезоне-2019/20 Оздоев целовал Ракицкого в лысину, и тот после этого непременно забивал со штрафного.

С момента перехода в «Зенит» Андрей Шевченко перестал вызывать Ярослава в сборную Украины.

Ракицкий объявил о завершении международной карьеры

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