Бразильский игрок «Зенита» Малком рассказал, сталкивался ли он с проявлениями расизма в новом клубе.

22-летний игрок перешел в команду РПЛ из «Барселоны» минувшим летом, на его дебютном матче фанаты вывесили баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям». Многие зарубежные СМИ посчитали, что фанаты таким образом выразили недовольство покупкой темнокожего футболиста.

Группа болельщиков команды после инцидента выпустила заявление, в котором опровергла расистский подтекст. В сообщении говорилось, что отсутствие темнокожих в составе – лишь одна из важных традиций сине-бело-голубых.

«Пресса пишет многое, но я скажу вам, что вижу сам: я ни разу не сталкивался здесь с расизмом. В «Зените» фанаты часто просят клуб привлекать воспитанников вместо того, чтобы постоянно покупать новых футболистов – поэтому и появился тот баннер. В этом не было ничего расистского.

Наоборот: когда я встречаю фанатов на улице, они просят о фото. Они говорят: «Удачи, ты лучший, ты нам поможешь». Это противоположно тому, что пишут французские СМИ», – цитирует бразильца RMC.

Футболист восстанавливается от травмы и должен вернуться весной 2020 года.

«Зенит» лидирует в РПЛ и сохраняет шансы на плей-офф ЛЧ.

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