Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал предстоящий матч 18-го тура чемпионата России против «Спартака» войной.

– О чем сейчас нужно думать – о «Спартаке» или о «Бенфике»?

– О «Спартаке», конечно! Нам осталось провести еще три матча – очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, послезавтра начну думать и готовиться. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить, – заявил 31-летний Дзюба пресс-службе «Зенита».

«Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге 1 декабря.

В 17-м туре болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Ранее аналогичные заряды прозвучали на матче сборной России против Сан-Марино.

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