Бывшая жена Дениса Глушакова Дарья выиграла апелляцию по делу о разделе имущества после развода с футболистом.

«Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллионов рублей», – цитирует агентство городских новостей «Москва» адвоката Алису Образцову. Сумма была увеличена с 10 миллионов.

По информации Sport24, женщина также получит в собственность три квартиры в Москве общей площадью 420 квадратных метров, квартиру в Сочи (120 квадратных метров) и дом в Миллерово Ростовской области (500 квадратных метров). Дарье достанутся алименты в рамках контракта бывшего мужа со «Спартаком».

32-летний Глушаков прокомментировал решение суда «Спорт-Экспрессу»:

«К сожалению, по стечению обстоятельств и наверняка по чьей-то злой воле за последний год практически каждый мой шаг изучался чуть ли не под микроскопом. Было много провокаций, недостоверной информации, откровенной грязи – какие-то сфабрикованные переписки и смонтированные аудиосообщения, вбросы. Казалось, что стоит четкая задача – любым способом уничтожить мою репутацию.

Хочу, чтобы все понимали: все свои обязательства перед бывшей супругой я выполняю в соответствии с законодательством. Закон и время все расставит по своим местам, и мои дети ни в чем не нуждаются и не будут нуждаться. Я хочу еще долго играть в футбол на самом высоком уровне, радовать болельщиков, побеждать, и чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую, но и про «похороны» тоже вспомнили».

В июле Глушаковы развелись, в августе суд поделил их общее имущество пополам.

Денис и Дарья были женаты с 2010 года, в браке родились две дочери.

Летом 2019 года Глушаков присоединился к «Ахмату», он провел 13 официальных матчей и забил 2 мяча в Кубке.

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