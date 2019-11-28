Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил кондиции нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и не согласился, что тот стал хуже играть.

«Дзюба сдал? Сдал бутылки что ли, что он сдал? Слушайте, он в каждом матче забивает. Что вы от него хотите? Вы не видели, как играл Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров, звезды нашего советского футбола. Они могли где-то не участвовать даже в игре, но забивали важные решающие мячи. Это самое главное для команды.

Нельзя быть мотором 90 минут туда-обратно. Это Суарес старается, бегает. Но таких, как Суарес, двигателей, их единицы. Если посмотреть на всех звезд, у всех бывает и так, и так. Но задачу выполняет, забивает. Что говорит про него Семак? Счастье, что есть такой игрок в команде, который решает судьбу матча. Перед этой встречей он забил какой важный мяч?» – сказал Орлов в эфире передачи «Овертайм» на «Эхе Москвы».

31-летний Дзюба забил в двух последних матчах в ворота «Рубина» и «Лиона», гол в РПЛ стал победным.

1 декабря «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге со «Спартаком».

Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

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