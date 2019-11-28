Getty Images

«Дзюба сдал? Сдал бутылки что ли, что он сдал?» Орлов яростно защитил Дзюбу

«Дзюба сдал? Сдал бутылки что ли, что он сдал?» Орлов яростно защитил Дзюбу
Eurosport

48 мин. назад

Геннадий Сергеевич сыпет метафорами.

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил кондиции нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и не согласился, что тот стал хуже играть.

«Дзюба сдал? Сдал бутылки что ли, что он сдал? Слушайте, он в каждом матче забивает. Что вы от него хотите? Вы не видели, как играл Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров, звезды нашего советского футбола. Они могли где-то не участвовать даже в игре, но забивали важные решающие мячи. Это самое главное для команды.

Нельзя быть мотором 90 минут туда-обратно. Это Суарес старается, бегает. Но таких, как Суарес, двигателей, их единицы. Если посмотреть на всех звезд, у всех бывает и так, и так. Но задачу выполняет, забивает. Что говорит про него Семак? Счастье, что есть такой игрок в команде, который решает судьбу матча. Перед этой встречей он забил какой важный мяч?» – сказал Орлов в эфире передачи «Овертайм» на «Эхе Москвы».

  • 31-летний Дзюба забил в двух последних матчах в ворота «Рубина» и «Лиона», гол в РПЛ стал победным.
  • 1 декабря «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге со «Спартаком».

Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте