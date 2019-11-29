Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов через суд потребовал снизить сумму алиментов для дочери с 400 тысяч рублей до прожиточного минимума.

Иск 32-летнего футболиста цитирует Star Hit: «Утвердить размер алиментов, взыскиваемых с Тарасова Дмитрия Алексеевича на содержание несовершеннолетней Тарасовой Ангелины Дмитриевны в пользу Тарасовой Оксаны Борисовны, в твердой денежной сумме в размере величины прожиточного минимума, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2019 года».

Если иск удовлетворят, Ангелина будет получать от отца по 15 225 рублей каждый месяц.

После ухода из «Локо» Дмитрий находится в статусе свободного агента, поддерживая форму в московском «Динамо».

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