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Тарасов требует у суда снизить алименты с 400 до 15 тысяч рублей

Тарасов требует у суда снизить алименты с 400 до 15 тысяч рублей
Eurosport

16 мин. назад

Никто не отберет у Дмитрия премию «отец года».

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов через суд потребовал снизить сумму алиментов для дочери с 400 тысяч рублей до прожиточного минимума.

Иск 32-летнего футболиста цитирует Star Hit: «Утвердить размер алиментов, взыскиваемых с Тарасова Дмитрия Алексеевича на содержание несовершеннолетней Тарасовой Ангелины Дмитриевны в пользу Тарасовой Оксаны Борисовны, в твердой денежной сумме в размере величины прожиточного минимума, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2019 года».

  • Если иск удовлетворят, Ангелина будет получать от отца по 15 225 рублей каждый месяц.
  • После ухода из «Локо» Дмитрий находится в статусе свободного агента, поддерживая форму в московском «Динамо».

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