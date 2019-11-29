Руководство РПЛ обсудило вариант с расширением турнира до 24 команд, сообщает «РБК-Спорт».

На совещании, которое прошло в середине ноября, рассматривались варианты новых форматов чемпионата России. Один из них – предложение расширить РПЛ до 24 клубов. В таком случае сезон будет проводиться в два этапа: на первом команды будут разбиты на две группы по 12 команд. В первую группу попадут клубы, занявшие в предыдущем сезоне места с первого по 12-е, во вторую – четыре худших коллектива РПЛ и восемь лучших коллективов ФНЛ в прошедшем сезоне.

На втором этапе команды разобьют на четыре группы по шесть участников. Первая оспорит чемпионский титул, вторая и третья – право выступать в следующем сезоне в числе 12 лучших, четвертая – право сохранить прописку в РПЛ.

На данный момент в чемпионате России выступают 16 команд.

Ранее сообщалось, что РПЛ расширят до 18 команд.

Огненный Крыховяк, победный «Зенит» и картонный Гончаренко. Итоги 17-го тура РПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android