Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о возможном переходе в один из европейских клубов.

– Лига чемпионов для вас с братом – ярмарка?

– Естественно, но загадывать не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность. Матчи Лиги чемпионов – возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

– Где видишь себя?

– Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень.

– Переход видишь с братом?

– Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах, – цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».

В чемпионате России-2019/20 Миранчук провел 10 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

В двух матчах против «Ювентуса» в Лиге чемпионов брат Антона Алексей забил два мяча.

Calciomercato: Миранчук хочет перейти в «Ювентус», но соглашения пока нет

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