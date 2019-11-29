Getty Images
Антон Миранчук: «Замахиваться сразу на «Барсу» неправильно. Попробовал бы себя в «Валенсии»
Антон составил бы отличный дуэт с Денисом Черышевым.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о возможном переходе в один из европейских клубов.
– Лига чемпионов для вас с братом – ярмарка?
– Естественно, но загадывать не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность. Матчи Лиги чемпионов – возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.
– Где видишь себя?
– Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол – более высокий уровень.
– Переход видишь с братом?
– Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах, – цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».
- В чемпионате России-2019/20 Миранчук провел 10 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
- В двух матчах против «Ювентуса» в Лиге чемпионов брат Антона Алексей забил два мяча.
Calciomercato: Миранчук хочет перейти в «Ювентус», но соглашения пока нет