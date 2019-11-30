Шестеро болельщиков «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге во время матча молодежных составов «Зенита» и красно-белых.

По данным «Фонтанки», за поведением фанатов на игре следили оперативники Центра «Э» (главного управления по противодействию экстремизму МВД России – прим. Eurosport). Пока «Спартак» уступал в счете, с трибун прозвучали оскорбления в адрес Артема Дзюбы: «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».

«После этого шестерых молодых людей стремительно усадили в служебную машину и увезли в отдел», – сообщил источник.

Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу на матче Сан-Марино – Россия и во время игры «Урал» – «Спартак».

Игра молодежных составов «Зенита» и «Спартака» завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга – 2:0.

Основные составы команд встретятся завтра, 1 декабря.

Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

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