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Оперативники Центра «Э» задержали шестерых фанатов «Спартака». Они назвали Дзюбу кривоногим
Завтра на «Газпром Арене» будет жара.
Шестеро болельщиков «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге во время матча молодежных составов «Зенита» и красно-белых.
По данным «Фонтанки», за поведением фанатов на игре следили оперативники Центра «Э» (главного управления по противодействию экстремизму МВД России – прим. Eurosport). Пока «Спартак» уступал в счете, с трибун прозвучали оскорбления в адрес Артема Дзюбы: «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
«После этого шестерых молодых людей стремительно усадили в служебную машину и увезли в отдел», – сообщил источник.
- Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу на матче Сан-Марино – Россия и во время игры «Урал» – «Спартак».
- Игра молодежных составов «Зенита» и «Спартака» завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга – 2:0.
- Основные составы команд встретятся завтра, 1 декабря.
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