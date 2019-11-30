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Евсеев ворвался в раздевалку и отметил победу «Уфы» танцем на столе
Команда из Башкортостана уже шестая в турнирной таблице.
«Уфа» в матче 18-го тура чемпионата России одержала выездную победу над «Крыльями Советов» – 1:0.
После игры главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал успех своей команды, запрыгнув на стол в самарской раздевалке. «Когда прервал 25-матчевую безвыигрышную гостевую серию в Премьер-лиге», – прокомментировал видео официальный твиттер уфимцев.
- Единственный мяч в прошедшем матче забил словенский нападающий «Уфы» Ловро Бизяк.
- «Уфа» занимает шестую строчку в турнирной таблице, «Крылья» – 13-ю.
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