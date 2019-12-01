Перед матчем РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге проходят массовые задержания московских фанатов.

По сообщениям фанатского твиттера клуба, количество задержанных исчисляется сотнями.

Чуть сдержаннее в оценках «Фонтанка». По информации источника, к утру 1 декабря в отделениях полиции побывали 86 футбольных фанатов, из которых 81 – болельщики «Спартака». Большинству вменяют мелкое хулиганство, пятерым предъявили обвинения в распитии спиртного в неположенном месте.

Один из фанатов красно-белых рассказал, как происходили задержания. Его слова приводит РИА «Новости»: «Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий. Задержали примерно 150-200 болельщиков «Спартака».

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» занимает первое место, «Спартак» – седьмое.

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