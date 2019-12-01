Полиция Санкт-Петербурга провела задержания перед матчем 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

По информации РИА «Новости», сотрудники правоохранительных органов задержали около 150-200 болельщиков московского клуба, их обвинили в мелком хулиганстве.

Телеграм-канал «Выездные заметки» добавил, что людей «принимали» не только в барах, но и при выходе из гостиниц: «Приехавших поддержать «Спартак» болельщиков задерживают прямо на выходе из гостиниц в центре города, отводят в отдел на «проверку документов». Трезвых. Задержания продолжаются и возле стадиона».

Начало игры «Зенит» «Спартак» запланировано на 19:00 мск. В первом круге «Зенит» выиграл у красно-белых со счетом 1:0.

Команда Сергея Семака занимает первую строчку в турнирной таблице, команда Доменико Тедеско – седьмую.

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