Getty Images

«Такой шум, что уши болят». На секторе «Спартака» включили глушилки после заряда про Дзюбу

«Такой шум, что уши болят». На секторе «Спартака» включили глушилки после заряда про Дзюбу
Eurosport

1 час назад

Хм, а это вообще в рамках регламента?

В матче 18-го тура чемпионата России встретились «Зенит» и «Спартака».

По ходу первого тайма болельщики «Спартака» зарядили традиционную порцию кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Как сообщил журналист Василий Конов, при заряде про Дзюбу на петербургском стадионе сработали глушилки.

«На секторе шум, что уши болят», – добавил Конов.

  • Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матчей Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».
  • Первый мяч в игре, пропущенный «Спартаком», был забит при активном участии Дзюбы.

«Фанатов «Спартака» задерживают на выходе из гостиниц. Трезвых». Ад перед главным матчем 18-го тура

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте