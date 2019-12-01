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«Такой шум, что уши болят». На секторе «Спартака» включили глушилки после заряда про Дзюбу
Хм, а это вообще в рамках регламента?
В матче 18-го тура чемпионата России встретились «Зенит» и «Спартака».
По ходу первого тайма болельщики «Спартака» зарядили традиционную порцию кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Как сообщил журналист Василий Конов, при заряде про Дзюбу на петербургском стадионе сработали глушилки.
«На секторе шум, что уши болят», – добавил Конов.
- Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матчей Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».
- Первый мяч в игре, пропущенный «Спартаком», был забит при активном участии Дзюбы.
«Фанатов «Спартака» задерживают на выходе из гостиниц. Трезвых». Ад перед главным матчем 18-го тура
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