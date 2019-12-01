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«А ты, бомж, играй за каждую мусорку». Фанаты «Спартака» растянули баннеры про Дзюбу

«А ты, бомж, играй за каждую мусорку». Фанаты «Спартака» растянули баннеры про Дзюбу
Eurosport

30 мин. назад

На этот раз Артема оскорбляли не вербально, а визуально.

Фанаты «Спартака» разместили несколько баннеров, посвященных нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Это случилось на очном матче команд, который проходит в рамках 18-го тура РПЛ.

Как сообщает Sport24, на одном из баннеров было написано следующее: «19.11.19. Всенародное признание игрочишки». 19 ноября – дата матча между Сан-Марино и Россией, на котором были слышны оскорбления в адрес Дзюбы.

Также на «Газпром Арене» появились растяжки со словами «Дзюба ПНХ» и «Спартак» – на всю жизнь. А ты, бомж Дзюба, играй за каждую мусорку».

  • Первый мяч в игре, пропущенный «Спартаком», был забит при активном участии Дзюбы.
  • На матче молодежных составов «Зенита» и «Спартака» были задержаны шестеро фанатов красно-белых, скандировавших кричалки про Дзюбу.
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