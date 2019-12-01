Фанаты «Спартака» разместили несколько баннеров, посвященных нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Это случилось на очном матче команд, который проходит в рамках 18-го тура РПЛ.

Как сообщает Sport24, на одном из баннеров было написано следующее: «19.11.19. Всенародное признание игрочишки». 19 ноября – дата матча между Сан-Марино и Россией, на котором были слышны оскорбления в адрес Дзюбы.

Также на «Газпром Арене» появились растяжки со словами «Дзюба ПНХ» и «Спартак» – на всю жизнь. А ты, бомж Дзюба, играй за каждую мусорку».

Первый мяч в игре, пропущенный «Спартаком», был забит при активном участии Дзюбы.

На матче молодежных составов «Зенита» и «Спартака» были задержаны шестеро фанатов красно-белых, скандировавших кричалки про Дзюбу.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android