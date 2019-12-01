Дзюба: «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают»
Эту фразу Артему припомнят во время следующей игры со «Спартаком».
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в 18-м туре чемпионата России.
– Не буду говорить, а то наговорю сейчас.
– Не обидно, что гол на тебя не записали?
– Нет. Главное – победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают.
– Ну вот, наговорил все-таки.
– Это я только о сектантах и фашистах, – цитирует Дзюбу Sport24.
- «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0, единственный мяч в свои ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов.
- Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, красно-белые – восьмое.
«А ты, бомж, играй за каждую мусорку». Фанаты «Спартака» растянули баннеры про Дзюбу
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