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Дзюба: «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают»

Дзюба: «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают»
Eurosport

1 час назад

Эту фразу Артему припомнят во время следующей игры со «Спартаком».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в 18-м туре чемпионата России.

– Не буду говорить, а то наговорю сейчас.

– Не обидно, что гол на тебя не записали?

– Нет. Главное – победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают.

– Ну вот, наговорил все-таки.

– Это я только о сектантах и фашистах, – цитирует Дзюбу Sport24.

  • «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0, единственный мяч в свои ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов.
  • Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, красно-белые – восьмое.

«А ты, бомж, играй за каждую мусорку». Фанаты «Спартака» растянули баннеры про Дзюбу

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