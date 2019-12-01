Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Спартаком» в 18-м туре чемпионата России.

– Не буду говорить, а то наговорю сейчас.

– Не обидно, что гол на тебя не записали?

– Нет. Главное – победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают.

– Ну вот, наговорил все-таки.

– Это я только о сектантах и фашистах, – цитирует Дзюбу Sport24.

«Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0, единственный мяч в свои ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов.

Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, красно-белые – восьмое.

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