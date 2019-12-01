Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Коуч красно-белых считает, что главный арбитр Виталий Мешков должен был назначить пенальти за игру рукой Ярослава Ракицкого. «Пенальти был чистейший. Не знаю, что говорить ребятам. Если так будет продолжаться, то не понимаю, как потом играть в футбол», – цитирует Тедеско Sports.ru.

Во втором тайме Мешков показал вторую желтую карточку полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.

Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, красно-белые – восьмое.

Матч «Зенит» – «Спартак» принес очередной судейский скандал. В главных ролях Мешков и Вилков

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