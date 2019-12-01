«Зенит» и «Спартак» выдали шикарный матч, достойный гордого звания дерби «всея Руси». Игроки выложились на все 100%, а вот к судьям у болельщиков снова масса вопросов.

Стоит начать с того, что за первый тайм обеим командам было показано в сумме аж пять горчичников, во втором – четыре, один из которых оказался вторым для Магомеда Оздоева. Спорных, явно обращающих на себя внимание эпизодов с наказанием футболистов желтыми карточками, скорее всего, не было. Мешков достаточно уверенно подошел к оценке каждого из эпизодов и заслуженно раздал карточки нарушителям. Кстати, удаление полузащитника «Зенита» тоже кажется вполне очевидным. Во время второго фола Магомед выражено сыграл локтем в голову Умярову.

А что касается неназначенных одиннадцатиметровых, то тут отвечать должен не только Виталий Мешков, но и Михаил Вилков, который сидел у экрана монитора и помогал главному.

Начнем с эпизода в штрафной «Спартака» в самом начале матча. Оздоев пришел на правый фланг и нашел в штрафной Азмуна. Сердар нанес удар головой по воротам, но вот мяч до них не долетел – рука Жиго стала тому причиной. Посмотрите сами и решите, стоило ли Мешкову ставить на точку или хотя бы пойти самому посмотреть эпизод, ведь в неестественности положения этой нефутбольной части тела есть большие сомнения.

Следующий спорный эпизод произошел в момент забитого «Зенитом» мяча. Артем Дзюба, как может показаться, слегка переусердствовал в борьбе с Ильей Кутеповым. Впрочем, Мешков сделал небольшую паузу перед тем, как гол засчитать, но вновь положился на мнение авторитетного Вилкова. Который, кстати, был отстранен от работы главным арбитром в РПЛ на три тура после неудовлетворительной оценки в матче «Зенит» – ЦСКА.

Под конец первого тайма случилось очередное попадание мяча в руку игрока «Спартака». На этот раз, в роли главного героя выступил Роман Зобнин. После эпизода игроки «Зенита» всем составом рванули к арбитру с требованиями назначить стандарт, но Мешков остался невозмутим. Что вполне очевидно, полузащитник «Спартака» всеми силами уворачивался от мяча, а дотронулся до него лишь после толчка Дриусси.

Самым же абсурдным ведался второй тайм. Сперва Мешков не поставил на точку после чересчур агрессивной игры Оздоева против Айртона. В динамике игры было ощущение, что Магомед все-таки нарушил правила.

А после настала кульминация работы судейской бригады. Ни Мешков, ни Вилков не заметили очевиднейшее нарушение правил в исполнении Ракицкого, который рукой в падении прервал прострел Ларссона. Здесь какие-либо комментарии излишни.

Матч был классным, но осадок остался. Ни один статусный матч в РПЛ не обходится без судейских ошибок. Неужели это никогда не закончится?

«Зенит» – «Спартак» – 1:0

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