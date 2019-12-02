Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игроков команды Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо за стычку друг с другом в матче против «Зенита», а также поддержал нападающего петербуржцев Артема Дзюбу.

«Что касается стычки Джано и Мельгарехо, то этот инцидент говорит о плохом микроклимате в команде. Какая бы игра ни была нервная, недопустимо выяснять отношения с одноклубником на глазах у всей страны. Такие вещи должны происходить в раздевалке после игры, а не давать повод всем говорить о том, что в «Спартаке» конфликт между игроками.

Ответил ли Дзюба хейтерам? Да. Думаю, спартаковские болельщики, которые его драконили перед матчем, оказали команде медвежью услугу. Дзюба был настолько настроен на сегодняшний матч, что во втором тайме даже не отдал на пустые ворота, а попытался забить сам. Он достойно ответил этим бабуинам», – цитирует 52-летнего Червиченко Sport24.

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура РПЛ.

Петербургский клуб оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице на восемь очков.

Матч «Зенит» – «Спартак» принес очередной судейский скандал. В главных ролях Мешков и Вилков

Качай приложение Eurosport для iOS или Android