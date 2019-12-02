Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матч петербургской команды против «Спартака» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Очень напряженная игра. В первом тайме очевидно было, что «Зенит» доминировал и контролировал ход матча. Во втором тайме незаслуженно, на мой взгляд, был удален Оздоев. Там была борьба, Оздоев не бил ни локтем, ни рукой; да, в борьбе рука попала по голове игроку «Спартака», но там не было акцентированного и умышленного удара, однако судьи приняли такое решение.

Играть вдесятером против любой команды тяжело, а уж против «Спартака» это особенно тяжело, когда у них быстрые и атакующие игроки в нападении. Но «Зенит» не только выдержал, но и создал два стопроцентных голевых момента, но Ерохин и Дзюба не сумели их реализовать. «Зенит» сегодня самоотверженно боролся и не дал «Спартаку» ничего создать, у красно-белых по существу была всего пара моментов на гол, когда мяч попал в штангу после удара Понсе и когда спас Кержаков.

Слова Тедеско про судейство, что если так будет продолжаться, то нет смысла играть в футбол? Я не знаю, что имел в виду Тедеско. Видимо, он обращал внимание на апелляцию своих игроков к судьям, которые разводили руки и призывали, чтобы штрафные назначались в сторону «Зенита» или искали несуществующие пенальти в ворота «Зенита». Так что тут скорее «Зениту» надо было сетовать на несправедливое удаление, но я считаю, что судейская бригада работала четко, не поддавалась на симуляции игроков обеих команд, судья давал бороться», – цитирует 64-летнего Медведева Sport24.

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