«Спартак» критикуют за трансферы Шюрлле и Тила. Но ругать Цорна до весны – глупо

На старте сезона Томас Цорн был королем. Во-первых, он сменил Сергея Родионова и Наиля Измайлова, которые раздражали болельщиков. У фанатов «Спартака» так заведено: новый человек обязательно справится лучше предыдущего, и русского немца записали в спасители легендарного стиля. Во-вторых, Цорн провел активную трансферную работу: из клуба вылетели опгшники Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков, нерезультативные Александры Ташаев и Ломовицкий, а еще Георгий Мелкадзе. «Спартак» расстался с гигантскими зарплатами 33-летнего Сальваторе Боккетти, 32-летнего Адриано, Фернандо, Зе Луиша и постоянно ноющего Софьяна Ханни.

После Томас приступил к покупкам, и, казалось, что «Спартак» движется в нужном направлении: четверо из шести новичков оказались не старше 22 лет. Это вписывалось в новую стратегию Леонида Федуна – работать как «Бенфика», растить перспективных игроков и выгодно продавать их в Европу. За новичков красно-белые вывалили больше 40 млн евро, но первую часть чемпионата закончат ниже пятого места. Более того, никто из дебютантов не стал лидером: ни чемпион мира Андреа Шюррле, ни Гус Тил, которого купили по инициативе Федуна.

Томас Цорн и Доменико ТедескоGetty Images

И это уже был укор в адрес гендиректора – «Спартак» самостоятельно выгнал всех лидеров и не нашел подходящей альтернативы. После первой части РПЛ многим показалось, что новички к тому же сомнительного качества. Цорну прилетел вопрос – на что он потратил 42 млн евро?

Но оценивать справедливость претензии можно только после зимней паузы, потому что каждый из новичков не имел шансов раскрыться.

Андреа Шюррле

Аренда за 1 млн евро

Титулованный немец ярко ворвался в РПЛ. «Спартак» подписал Шюррле 31 июля и уже через два дня доверил ему тайм с «Динамо». В пяти первых играх Андреа оказался хорош: потрепал бело-голубых, заработал пенальти в игре с «Туном», забил швейцарцам в ответке, пальнул 1+1 с «Ахматом» и ассистировал в победном дерби с ЦСКА. Но поддержать высокий уровень Шюррле не сумел и в следующих 12 матчах не отметился результативными действиями.

Если в августе Цорна благодарили за приглашение парня, бравшего ЧМ, то сейчас упрекают за жирнейшую личку звезды (3 млн евро в год). Но фанатам все же стоит набраться терпения и не закапывать Андреа раньше времени.

Показатели Шюррле выглядят печально из-за аномального старта. Форвард приехал в Москву с кучей проблем и делал результат исключительно на классе, эмоциях и удаче. Во-первых, не стоит ждать чудес от человека, который не проходил предсезонку ни с одним из клубов – летом футболист тренировался индивидуально. Во-вторых, весь «Спартак» при Олеге Кононове напоминал потерянную команду. Отсутствие системы повлияли на Андреа, который не понимал заданий тренера (был слух, что Кононов даже не давал футболистам индивидуальных заданий).

Андре Шюррле, «Спартак»Getty Images

Первый пункт быстро дал о себе знать: и без того не самый здоровый немец (хронические проблемы с желудком) получил травмы и мало тренировался. Выходит, что футболист, которые не работал с командой летом, пропускает занятия и по ходу сезона. Как требовать результат от Андреа, который не форме и не сыгран с командой?

Спрашивать с Шюррле можно только во второй половине чемпионата. За зиму он поправит здоровье, проведет полноценные сборы с командой, а не в одиночку, сыграется с партнерами и поговорит с идеальным для себя тренером. Доменико Тедеско отлично знает способности соотечественника, говорит с ним на одном языке и наверняка понимает, как встроить в команду. Если даже при таких составляющих Андреа не выстрелит, то, вероятно, впереди будут только Китай с США или завершение карьеры, на которое немец уже намекает.

Алекс Крал

Трансфер за 12 млн евро

Одна из главных проблем Кононова заключалась в том, что у «Спартака» не нашлось чистого опорника, способного страховать тактические просчеты коуча. Красно-белым приписывали интерес к зубрам отбора из Лиги 1 (Адриану Тамезу и Ибраиму Сиссоко), но на «Открытие Арену» приехал игрок «Славии». Быстро выяснилось, что и чех не обладает необходимыми качествами – проблемы остались актуальными.

Но смена тренера уже положительно сказалась на Крале. «Спартак» перешел на схему 3-5-2, в которой Алексу доверили роль классической шестерки. Теперь чех выступает страхующим, отвечает за отбор и циркуляцию мяча. Тедеско начал в «Спартаке» со строительства обороны – выносливость и большой объем работы помогают Кралу выиграть конкуренцию У Аяза Гулиева и Гуса Тила.

Алекс Крал, «Спартак»Getty Images

Хорошее настроение помогает Алексу раскрыться в сборной: в трех последних матчах за Чехию, включая ключевую встречу отбора с Косово, полузащитник набрал 2+1.

«Сложно дать оценку Кононову, ведь я провел в команде всего несколько недель до его увольнения. Могу только сказать, что с Тедеско мы работаем несколько иначе. Есть и чисто тренировочные моменты, которые отличают нового тренера», – отметил прогресс Крал.

Эсекиэль Понсе

Трансфер за 3 млн евро

2 мяча в 15 матчах РПЛ действительно выглядят удручающе, но критику аргентинец заслужил только за кунг-фу в игре с «Динамо». Понсе показывает хорошее движение, знает, как открываться, неплохо бьет в касание и умеет забивать головой.

Проблема Эсекиэля заключалась в тактике Кононова с одним нападающим. Закрывающиеся команды связывали форварда количеством, а зависимый Понсе чах без поддерживающей его десятки. Аргентинец действительно обладает скиллами, и при схеме нового тренера у него имеются все шансы раскрыться лучше.

Эсекиэль Понсе, «Спартак» – «Крылья Советов»Getty Images

Джордан Ларссон

Трансфер за 4 млн евро

Швед из «Норрчёпинга» сильнее остальных обрадовался смене коуча. Кононов получил игрока, в котором не нуждался и не знал, как его использовать. При схеме в одного форварда Олег предпочитал Понсе, но боялся задвинуть Ларссона на лавку.

«Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того» – и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля», – охарактеризовал Кононова экс-спартаковец Ивелин Попов.

Слова болгарина подтвердились, когда Джордан всплыл на правом фланге атаки. Там Ларссон не демонстрировал лучших качеств, а еще мешал Зелимхану Бакаеву – самого яркого спартаковца этого сезона Кононов задвинул на неудобный левый край. Таким решением Олег самостоятельно отказался от козырей и вместо того, чтобы помочь игрокам, угодил руководству.

Тедеско начал именно с этого: поговорил с футболистами и подобрал для них максимально удобные позиции. Так Бакаев оказался десяткой, а Ларссон ожил на позиции второго форварда. Там ему комфортнее всего: он отлично бьет в касание, здорово двигается и ищет позицию.

Джордан ЛарссонGetty Images

При Тедеско 22-летний швед забил четыре мяча: три в одно касание, всегда вырываясь из-за спин защитника. Еще один гол Джордан вкрутил после контратаки, также грамотно открывшись за спиной дефа «Локомотива».

Ларссону удобнее всего действовать в пару с другим форвардом, пользоваться пространством и завершать в касание. Отец Хенрик научил его бить по воротам, не поднимая головы – это дает преимущество в скорости принятия решения. На фланге он лишился таких возможностей, поэтому только при Тедеско мы увидим настоящий потенциал нападающего.

Гус Тил

Трансфер за 18 млн евро

Единственным новичком, кому повредила смена тренера, стал самый дорогой трансфер в истории «Спартака». Тил, как и Шюррле, ярко ворвался в РПЛ: выстрелил двумя ассистами через пять дней после трансфера, провел хороший матч с ЦСКА и забил решающий мяч «Крыльям Советов». После – десять сухих матчей и скамейка запасных. Проблема Тила кроется в Федуне.

«Покупка Гуса стала моей инициативой. Мы долго просматривали десятки. Было несколько вариантов: румын Хаджи, другие», – отметил Федун.

Парадокс в том, что в этом же интервью Леонид Арнольдович охарактеризовал голландца как «не чистую десятку». То есть клуб искал распасовщика, но взял на эту роль футболиста другого плана. Кажется, из-за импульсивности владельца.

Гус Тил, «Спартак»From Official Website

По игровым компонентам Тил дублирует лучшие качества Наиля Умярова и Крала. Но роль восьмерки пока застолбил 19-летний русский, отличающийся классными рывками во второй темп. А чех предпочтительнее голландца в работоспособности и отборе. Получается, что «Спартак» заплатил рекордную сумму за футболиста, который ничем не превосходит конкурентов по составу.

Проблема Кононова, подсвеченная Поповым, объясняет, почему Тил сел на скамейку. Пока Тедеско не нашел Гусу роль в новой схеме, и покупка лидера АЗ действительно выглядит ошибкой.

Как Тедеско оживит команду

Рассматривать Мирзова отдельно не стоит, потому что Резиуан не котируется ни при одном из тренеров: вингер вышел в основе только в трех матчах РПЛ и чаще появлялся в старте лишь при ротации Кононова в Лиге Европы.

Но он, как и другие футболисты, должен прибавить при новом коуче. Ключ – в тактических знаниях Тедеско, которые отмечают игроки.

«Поменялась и тактика, которая, думаю, работает правильно. Оставлю это в секрете. Тедеско объясняет нам на доске, показывает на видео, потом мы отрабатываем это на поле, как если бы это было в игре. Тренер объясняет очень хорошо. Ничего сложного – нужно просто немного привыкнуть. И если ты умный игрок, если делаешь, что тебе говорят, все будет хорошо», – сказал Крал.

Доменико ТедескоGetty Images

Кононов стал худшим тренером «Спартака» из всех, кто добрался до 36 матчей. Олег проиграл в 14, набрал лишь 50% очков и провалился даже по соотношению мячей (44:42). Очевидно, что ошибки тренера повлияли на клуб: команда плохо подготовилась физически, футболисты не получили заданий, удобных позиций и шансов показать скиллы. Отсюда регресс молодых и стагнация лидеров – без шансов выстрелить в унылом болоте. Выбраться из такого состояния за пару недель невозможно.

Тедеско взбодрил команду эмоционально (посмотрите, как она празднует голы) и тактически (до личной встречи меньше «Спартака» пропускал только «Зенит»). Доменико обожает беседы с игроками и персональные задания для них. Зная характер русских футболистов, такое внимание может им сильно наскучить, но в нынешнем «Спартаке» не осталось способных на бунт лидеров. Роман Зобнин трудолюбив и ответственен, Александр Максименко, Николай Рассказов, Бакаев и Умяров молоды и хотят учиться, а Андрей Ещенко и Артем Ребров уже не имеют такого веса в команде.

Тедеско ищет к игрокам индивидуальный подход, а при полноценных сборах это получится еще лучше. При хорошо выстроенной игре и системе футболист раскрывается иначе: например, солдаты Курбана Бердыева редко выстреливают в других клубах. Доменико не просил четырех месяцев на бесковский футбол, но после зимы фанаты увидят уже его команду. Как и новичков, которые до Тедеско играли хаотично и без плана.

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