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Тедеско – о стычке Джано и Мельгарехо: «Посмотрим и примем меры. Или не примем»

Тедеско – о стычке Джано и Мельгарехо: «Посмотрим и примем меры. Или не примем»
Eurosport

11 мин. назад

Коуч не определился.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обещал посмотреть повтор стычки между Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, которая произошла во время матча против «Зенита».

Игроки красно-белых повздорили во втором тайме. Сперва Мельгарехо выговаривал что-то в сторону партнера по команде, а потом подошел к Ананидзе и боднул его. Не так сильно, как Зидан Матерацци – но это выглядело максимально недружелюбно.

«Я не видел, что там было. Посмотрим и, возможно, примем меры. Или не примем», – так прокомментировал эпизод 34-летний Тедеско. Его слова приводит Sport24.

  • «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова.
  • Петербуржцы оторвались от «Локомотива» в турнирной таблице на восемь очков.

Гендиректор «Зенита»: «Слова Тедеско о судействе? Это нам надо сетовать на несправедливое удаление»

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