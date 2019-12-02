Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обещал посмотреть повтор стычки между Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, которая произошла во время матча против «Зенита».

Игроки красно-белых повздорили во втором тайме. Сперва Мельгарехо выговаривал что-то в сторону партнера по команде, а потом подошел к Ананидзе и боднул его. Не так сильно, как Зидан Матерацци – но это выглядело максимально недружелюбно.

«Я не видел, что там было. Посмотрим и, возможно, примем меры. Или не примем», – так прокомментировал эпизод 34-летний Тедеско. Его слова приводит Sport24.

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