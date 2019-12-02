Российский актер и известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский жестко осудил фанатов «Спартака» за оскорбления нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы.

«Хочу сказать, что Артем Дзюба является лицом нашей сборной России и лицом «Зенита», и он оказался самым настоящим мужиком. Очень добрым.

Игрой в матче со «Спартаком» Дзюба показал, что он настоящий футболист и при этом прекрасный человек. Артем не злопамятный. Он прекрасно понимает, что в семье не без урода. Семья у нас огромная, и уродов хватает.

Артем – мудрый молодой замечательный спортсмен. Дай бог ему всего самого хорошего, как и всем болельщикам, которые любят футбол. А те, кто хрюкает, пусть это делают не на «Зените», а в другом месте, на другом стадионе. Мы очень ждали этой победы над «Спартаком», – цитирует 69-летнего Боярского «Р-Спорт».

«Зенит» выиграл со счетом 1:0 и увеличил отрыв в турнирной таблице до восьми очков.

Фанаты «Спартака» декламировали нецензурные кричалки в адрес Дзюбы и вывесили оскорбительные баннеры.

Дзюба: «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают»

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