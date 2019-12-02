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Шунин и внук Яшина приедут на вручение «Золотого мяча»

Шунин и внук Яшина приедут на вручение «Золотого мяча»
Eurosport

1 час назад

На мероприятии впервые вручат приз лучшему вратарю, который назван в честь Яшина.

Московское «Динамо» получило приглашение на церемонию вручения премии «Золотой мяч», которая состоится 2 декабря в Париже.

Динамовцы посетят мероприятие, так как на премии впервые вручат приз лучшему вратарю, который назван в честь легендарного Льва Яшина – экс-голкипера «Динамо» и сборной СССР. Официальный сайт бело-голубых сообщает, что в состав делегации вошли вратарь клуба Антон Шунин, внук Яшина Василий Фролов, советник гендиректора и член совета директоров Дмитрий Гафин, а также начальник команды Александр Удальцов.

На премию претендуют десять вратарей: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Мануэль НойерБавария», Германия), ЭдерсонМанчестер Сити», Бразилия), Андре Онана («Аякс», Камерун), Войцех ШченсныйЮвентус», Польша), Ян Облак («Атлетико», Словения), Кепа Аррисабалага («Челси», Испания), Самир ХандановичИнтер», Словения), Уго ЛьорисТоттенхэм», Франция) и Марк-Андре тер ШтегенБарселона», Германия).

  • Яшин становился обладателем «Золотого мяча» в 1963 году, он единственный вратарь, удостоенный премии.
  • Церемония начнется в 22:30 по московскому времени.

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