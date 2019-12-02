Московское «Динамо» получило приглашение на церемонию вручения премии «Золотой мяч», которая состоится 2 декабря в Париже.

Динамовцы посетят мероприятие, так как на премии впервые вручат приз лучшему вратарю, который назван в честь легендарного Льва Яшина – экс-голкипера «Динамо» и сборной СССР. Официальный сайт бело-голубых сообщает, что в состав делегации вошли вратарь клуба Антон Шунин, внук Яшина Василий Фролов, советник гендиректора и член совета директоров Дмитрий Гафин, а также начальник команды Александр Удальцов.

На премию претендуют десять вратарей: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Андре Онана («Аякс», Камерун), Войцех Шченсный («Ювентус», Польша), Ян Облак («Атлетико», Словения), Кепа Аррисабалага («Челси», Испания), Самир Ханданович («Интер», Словения), Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) и Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).

Яшин становился обладателем «Золотого мяча» в 1963 году, он единственный вратарь, удостоенный премии.

Церемония начнется в 22:30 по московскому времени.

«Динамо» представило Яшина в образе Супергероя в честь 90-летия со дня его рождения

Качай приложение Eurosport для iOS или Android