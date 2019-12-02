В Санкт-Петербурге задержан и наказан фанат «Спартака», который был зачинщиком оскорбительных кричалок про Артема Дзюбу на матче с «Зенитом».

По информации «Фонтанки», Валерий Бевза стоял на гостевом секторе и солировал с рупором в руках. Его отвезли в отделение полиции, где составили административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Фанаты «Спартака» также развесили баннеры оскорбительного содержания.

«Зенит» выиграл со счетом 1:0, Дзюба стал участником атаки, которая завершилась автоголом Ильи Кутепова.

Дзюба: «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают»

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