Getty Images
В Петербурге задержали зачинщика кричалок про Дзюбу и составили на него протокол
Обошлось без колонии строгого режима.
В Санкт-Петербурге задержан и наказан фанат «Спартака», который был зачинщиком оскорбительных кричалок про Артема Дзюбу на матче с «Зенитом».
По информации «Фонтанки», Валерий Бевза стоял на гостевом секторе и солировал с рупором в руках. Его отвезли в отделение полиции, где составили административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).
- Фанаты «Спартака» также развесили баннеры оскорбительного содержания.
- «Зенит» выиграл со счетом 1:0, Дзюба стал участником атаки, которая завершилась автоголом Ильи Кутепова.
Дзюба: «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте