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В Петербурге задержали зачинщика кричалок про Дзюбу и составили на него протокол

В Петербурге задержали зачинщика кричалок про Дзюбу и составили на него протокол
Eurosport

19 мин. назад

Обошлось без колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге задержан и наказан фанат «Спартака», который был зачинщиком оскорбительных кричалок про Артема Дзюбу на матче с «Зенитом».

По информации «Фонтанки», Валерий Бевза стоял на гостевом секторе и солировал с рупором в руках. Его отвезли в отделение полиции, где составили административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

  • Фанаты «Спартака» также развесили баннеры оскорбительного содержания.
  • «Зенит» выиграл со счетом 1:0, Дзюба стал участником атаки, которая завершилась автоголом Ильи Кутепова.

Дзюба: «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают»

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