22 болельщика московского «Спартака» были наказаны по итогам разбирательств беспорядков в Санкт-Петербурге перед матчем против «Зенита».

Троим фанатам Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток за мелкое хулиганство, передает объединенная пресс-служба городских судов. В сообщении указано, что фанаты выражались нецензурной бранью в общественном месте на Кирочной улице и не реагировали на замечания.

«При назначении наказания вину свою не признали. Пояснили, что правонарушения не совершали, 01.12.2019 вышли из отеля к ним подошли сотрудники полиции, попросили предъявить документы. После предложили проследовать в отдел полиции для проверки документов, где и были задержаны», – сообщает пресс-служба.

Еще 19 болельщиков получили штрафы в размере 500 рублей каждому. Их дела рассматривал Фрунзенский районный суд.

Ранее сообщалось, что в день матча в районные отделы полиции были доставлены от 150 до 200 фанатов «Спартака».

«Зенит» выиграл центральный матч 18-го тура матч со счетом 1:0.

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