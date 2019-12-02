Getty Images
Трое фанатов «Спартака» получили 15 суток, еще 19 – штраф
Мужчины своей вины не признают.
22 болельщика московского «Спартака» были наказаны по итогам разбирательств беспорядков в Санкт-Петербурге перед матчем против «Зенита».
Троим фанатам Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток за мелкое хулиганство, передает объединенная пресс-служба городских судов. В сообщении указано, что фанаты выражались нецензурной бранью в общественном месте на Кирочной улице и не реагировали на замечания.
«При назначении наказания вину свою не признали. Пояснили, что правонарушения не совершали, 01.12.2019 вышли из отеля к ним подошли сотрудники полиции, попросили предъявить документы. После предложили проследовать в отдел полиции для проверки документов, где и были задержаны», – сообщает пресс-служба.
Еще 19 болельщиков получили штрафы в размере 500 рублей каждому. Их дела рассматривал Фрунзенский районный суд.
- Ранее сообщалось, что в день матча в районные отделы полиции были доставлены от 150 до 200 фанатов «Спартака».
- «Зенит» выиграл центральный матч 18-го тура матч со счетом 1:0.
«Спартак» критикуют за трансферы Шюррле и Тила. Но ругать Цорна до весны – глупо