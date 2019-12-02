Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с задержаниями московских фанатов перед игрой с сине-бело-голубыми и слова Дзюбы в их адрес.

«Это его дело, но, может, это было сказано с юмором или в шутку, не думаю, что это было серьезно. Что касается задержаний болельщиков, то просто так никого не забирают. Я также с людьми смотрел футбол, и никто никого просто так не забирал. Болельщики шли в шарфах «Спартака» и спокойно сидели на центральных трибунах, и никаких конфликтов не было. Если кого-то там задержали, то не надо кричать массово, что всех сажают, убивают. Фанатский сектор «Спартака» был полностью заполнен. Если каких-то единиц задерживают, значит, они этого заслуживают

Постоянно у нас в стране кого-то задерживают, что кричать об этом? Если полицейского матом оскорбить, то, наверное, он закроет тебя. Где задерживали? Где проходит какая-то акция? Просто так там никто не стоит, я вот там, например, не буду стоять. Бабушки и дедушки тоже не будут там стоять. Я в Москве гулял, где задерживали людей, но меня никто не забирал. Я стороной шел и не заходил туда. Закон же выпустили, который гласит, что нельзя собираться массово. И что теперь делать? А если оставить это все безнаказанным, то как это все потом контролировать? Кому не нравится, вон, Европа есть, там все можно, и гей-парады там можно проводить, Панина заберите только с собой», – приводит слова футболиста Sport24.

«Зенит» победил столичный клуб со счетом 1:0.

Быстров, как и Дзюба, поиграл за обе команды.

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