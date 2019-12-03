Матч тура

Центральная встреча тура обеспечила «Зениту» восьмиочковый отрыв во главе таблицы – с учетом поражения «Локомотива» и ничьей «Краснодара» этот результат отправляет чемпионскую интригу в отделение реанимации. Фаворит не стушевался после удаления Оздоева в начале второго тайма и удержал минимальное преимущество до финального свистка. Если в футбольном плане, несмотря на удаление, все прошло по прогнозируемому сценарию, то в остальном встречу окружала полная жара.

После скандала с оскорбительной кричалкой в адрес Дзюбы на матче сборной ожидания были особенными – ругательства в адрес нападающего выкрикивали фанаты «Спартака». Артем разобиделся и никак не комментировал ситуацию, но всем было ясно – в дерби Всея Руси будет что-то. Жесть случилась еще до игры – болельщиков москвичей за часы перед матчем массово забирали в полицию на ровном месте. Нескольких фанатов арестовали на встрече вторых составов и оштрафовали каждого на тысячу рублей за нарушение общественного порядка с формулировкой: «Махали руками и громко кричали». Дело было на футбольном стадионе, да-да.

Болельщики московского клуба и бывший игрок обменялись приветами во время и после игры, но об этом чуть позже.

«Зенит» – «Спартак» – 1:0

Все результаты тура

«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1

Уфимцы не могли победить на выезде на протяжении 25 матчей РПЛ подряд, и вот это случилось. Команда оформила самый серьезный апгрейд во всей лиге и поднялась сразу на четыре позиции – перед началом уикенда клуб находился в одном балле от зоны вылета, а теперь сравнялся по этому показателю со «Спартаком». Евсеев после игры был в полном экстазе.

«Ростов» – «Урал» – 0:0

Карпин и компания продолжают бедствовать. Клуб не может победить в чемпионате уже четыре встречи подряд и теперь кажется однозначным аутсайдером в борьбе за место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Учитывая финансовые трудности и разборки с судьями, за «Ростов» очень тревожно.

«Локомотив» – «Динамо» – 1:2

У главного преследователя «Зенита» лишь одна победа в пяти последних матчах чемпионата против четырех у петербуржцев – похоже, чемпионские амбиции команде Семина стоит отложить до будущего года и сосредоточиться на том, чтобы не упустить прямую путевку в Лигу чемпионов. Кадровые проблемы и усталость не позволили железнодорожникам напрячь гостей и добиться хотя бы ничьей.

«ЦСКА» – «Арсенал Тула» – 0:1

Армейцы присоединились к флешмобу и потеряли очки вместе с остальными претендентами на вторую строчку. ЦСКА забил два мяча за три последние встречи во всех турнирах, Гончаренко срочно нужно растормошить Чалова. «Арсенал» набрал важные три балла и поднялся над зоной вылета, но, вероятно, пополнили коллекцию судейских скандалов – единственному голу, возможно, предшествовал офсайд.

«Краснодар» – «Тамбов» – 0:0

Хозяева бросили все силы на Лигу Европы и реанимировали надежду на еврокубковую весну. В РПЛ фаворит подарил балл аутсайдеру, но благодаря осечкам конкурентов потеснил ЦСКА на третьей строчке. А «Тамбов» в последних пяти турах набрал 10 очков из 15 возможных.

«Ахмат» – «Рубин» – 1:1

«Сочи» – «Оренбург» – Перенесен

Кадр тура

Главные события происходили в Петербурге. Новый виток конфликта между фанатами «Спартака» и капитаном сборной России Артемом Дзюбой пробудил в болельщиках красно-белых творческий потенциал – на гостевой трибуне царила полная свобода самовыражения.

К изобразительной части перфоманса прилагалось звуковое сопровождение, но на секторе москвичей почему-то сработала цензура.

Герой тура

Самый дорогой игрок в истории «Динамо» Максимилиан Филипп второй тур подряд оформил дубль – на прошлых выходных жертвой был «Ростов», теперь – другой клуб из лидирующей группы, «Локомотив». Да, три мяча из четырех немец забил с пенальти, но после вялого старта сезона и жесткой критики футболист начинает пополнять счетчик результативных действий.

Цитата тура

Дзюба настойчиво хранил молчание и никак не комментировал скандал с кричалкой на игре с Сан-Марино. Но после участия в эпизоде с единственным голом центрального матча тура прервал тишину во флеш-интервью.

– Не буду говорить, а то наговорю сейчас.

– Не обидно, что гол на тебя не записали?

– Нет. Главное – победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают.

– Ну вот, наговорил все-таки.

– Это я только о сектантах и фашистах.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 42

2. «Локомотив» – 34

3. «Краснодар» – 34

4. ЦСКА – 33

5. «Ростов» – 31

...

13. «Крылья Советов» – 18

14. «Рубин» – 18

15. «Тамбов» – 1

16. «Сочи» – 14

Бомбардиры РПЛ

1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10 мячей

2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 10 мячей

3. Артем Дзюба («Зенит») – 10 мячей

Русская сборная тура

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