Eurosport
Разборки Дзюбы с фанатами, осечки фаворитов и смерть чемпионской интриги. Итоги 18-го тура РПЛ
Отрыв «Зенита» все больше.
Матч тура
Центральная встреча тура обеспечила «Зениту» восьмиочковый отрыв во главе таблицы – с учетом поражения «Локомотива» и ничьей «Краснодара» этот результат отправляет чемпионскую интригу в отделение реанимации. Фаворит не стушевался после удаления Оздоева в начале второго тайма и удержал минимальное преимущество до финального свистка. Если в футбольном плане, несмотря на удаление, все прошло по прогнозируемому сценарию, то в остальном встречу окружала полная жара.
После скандала с оскорбительной кричалкой в адрес Дзюбы на матче сборной ожидания были особенными – ругательства в адрес нападающего выкрикивали фанаты «Спартака». Артем разобиделся и никак не комментировал ситуацию, но всем было ясно – в дерби Всея Руси будет что-то. Жесть случилась еще до игры – болельщиков москвичей за часы перед матчем массово забирали в полицию на ровном месте. Нескольких фанатов арестовали на встрече вторых составов и оштрафовали каждого на тысячу рублей за нарушение общественного порядка с формулировкой: «Махали руками и громко кричали». Дело было на футбольном стадионе, да-да.
Болельщики московского клуба и бывший игрок обменялись приветами во время и после игры, но об этом чуть позже.
Все результаты тура
«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1
Уфимцы не могли победить на выезде на протяжении 25 матчей РПЛ подряд, и вот это случилось. Команда оформила самый серьезный апгрейд во всей лиге и поднялась сразу на четыре позиции – перед началом уикенда клуб находился в одном балле от зоны вылета, а теперь сравнялся по этому показателю со «Спартаком». Евсеев после игры был в полном экстазе.
Карпин и компания продолжают бедствовать. Клуб не может победить в чемпионате уже четыре встречи подряд и теперь кажется однозначным аутсайдером в борьбе за место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Учитывая финансовые трудности и разборки с судьями, за «Ростов» очень тревожно.
У главного преследователя «Зенита» лишь одна победа в пяти последних матчах чемпионата против четырех у петербуржцев – похоже, чемпионские амбиции команде Семина стоит отложить до будущего года и сосредоточиться на том, чтобы не упустить прямую путевку в Лигу чемпионов. Кадровые проблемы и усталость не позволили железнодорожникам напрячь гостей и добиться хотя бы ничьей.
Армейцы присоединились к флешмобу и потеряли очки вместе с остальными претендентами на вторую строчку. ЦСКА забил два мяча за три последние встречи во всех турнирах, Гончаренко срочно нужно растормошить Чалова. «Арсенал» набрал важные три балла и поднялся над зоной вылета, но, вероятно, пополнили коллекцию судейских скандалов – единственному голу, возможно, предшествовал офсайд.
Хозяева бросили все силы на Лигу Европы и реанимировали надежду на еврокубковую весну. В РПЛ фаворит подарил балл аутсайдеру, но благодаря осечкам конкурентов потеснил ЦСКА на третьей строчке. А «Тамбов» в последних пяти турах набрал 10 очков из 15 возможных.
«Сочи» – «Оренбург» – Перенесен
Кадр тура
Главные события происходили в Петербурге. Новый виток конфликта между фанатами «Спартака» и капитаном сборной России Артемом Дзюбой пробудил в болельщиках красно-белых творческий потенциал – на гостевой трибуне царила полная свобода самовыражения.
К изобразительной части перфоманса прилагалось звуковое сопровождение, но на секторе москвичей почему-то сработала цензура.
Герой тура
Самый дорогой игрок в истории «Динамо» Максимилиан Филипп второй тур подряд оформил дубль – на прошлых выходных жертвой был «Ростов», теперь – другой клуб из лидирующей группы, «Локомотив». Да, три мяча из четырех немец забил с пенальти, но после вялого старта сезона и жесткой критики футболист начинает пополнять счетчик результативных действий.
Цитата тура
Дзюба настойчиво хранил молчание и никак не комментировал скандал с кричалкой на игре с Сан-Марино. Но после участия в эпизоде с единственным голом центрального матча тура прервал тишину во флеш-интервью.
– Не буду говорить, а то наговорю сейчас.
– Не обидно, что гол на тебя не записали?
– Нет. Главное – победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают.
– Ну вот, наговорил все-таки.
– Это я только о сектантах и фашистах.
Лидеры и аутсайдеры РПЛ
1. «Зенит» – 42
2. «Локомотив» – 34
3. «Краснодар» – 34
4. ЦСКА – 33
5. «Ростов» – 31
...
13. «Крылья Советов» – 18
14. «Рубин» – 18
15. «Тамбов» – 1
16. «Сочи» – 14
Бомбардиры РПЛ
1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10 мячей
2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 10 мячей
3. Артем Дзюба («Зенит») – 10 мячей
Русская сборная тура
Еще темы из РПЛ:
«Спартак» критикуют за трансферы Шюррле и Тила. Но ругать Цорна до весны – глупо
Матч «Зенит» – «Спартак» принес очередной судейский скандал. В главных ролях Мешков и Вилков