Голкипер «Спартака» Александр Максименко стал участником милого эпизода перед выходом на матч 17-го тура РПЛ против «Зенита».

21-летнего вратаря поманил мальчик, который выводил футболиста на поле, и заговорщически проговорил, прикрываясь ладошкой: «Дзюба знаете, в какой угол будет бить? В правый угол! Я это знаю». «Хорошо, спасибо», – улыбаясь, ответил Максименко.

Александр в первом тайме отбил удар Дзюбы, но мяч попал в Илью Кутепова и отскочил в сетку.

Автогол Кутепова стал единственным забитым мячом в игре – «Зенит» победил со счетом 1:0 и упрочил лидерство в турнирной таблице.

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