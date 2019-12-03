Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о том, что судьи в последнее время лояльны к красно-белым, а в чемпионский сезон арбитры откровенно тянули команду к титулу.

. «В последние годы судьи вообще очень удачно судят « Спартак ». А в чемпионский год, мне рассказывали, судей собирали и говорили: «Не вздумайте помешать идущему на золото великому клубу». «Спартак» пробил в том сезоне лишь один пенальти? Давайте про пенальти не будем. Только люди, которые очень плохо понимают в футболе и в том, как работают судьи, все сводят к пенальти. Наверное, только судья из деревни, который берет свои первые деньги, может решать за счет пенальти. Арбитры решают вопросы на поле за счет передергиваний, небольших свистков, какого-то удаления, разночтений в одних и тех же эпизодах, могут посадить на желтую», – рассказал Червиченко в интервью ютьюб-каналу

В последнем матче «Спартак» проиграл в гостях «Зениту» (0:1).

В сезоне-2016/17 команда завоевала первый чемпионский титул с 2001 года.

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