«Спартак» направит в РФС видео со спорными судейскими решениями матча с «Зенитом»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров опроверг слухи о том, что тренер «Спартака» Доменико Тедеско ворвался в судейскую после матча с «Зенитом», и его пришлось выводить охране петербургского клуба. Функционер также сообщил, что красно-белые подадут в РФС жалобу на спорные решения рефери в прошедшем матче.

«Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра. Он задал вопрос, Мешков ему объяснил, после чего Мешков попросил его выйти из комнаты. Охрана «Зенита» Тедеско не выводила. Я считаю, с разрешения арбитра и инспектора тренер может зайти. Например, Каррера всегда заходил в судейскую и говорил «спасибо». Если судья против, соответственно, туда никто не войдет.

На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никакого нет. Тедеско заявлял, что там был пенальти на Ракицком, мы этот эпизод сразу отправили на экспертную комиссию», – приводит слова Егорова ТАСС.

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