РФС запретит клубам публично критиковать работу судей

РФС запретит клубам публично критиковать судей. Руководство организации планирует создать группу экспертов, которая будет уполномочена оценивать работу арбитров.

Руководители РФС и представители клубов провели совещание во вторник, 3 декабря. «Кроме того, клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством», – говорится в заявлении.

В обсуждении участвовали президент РФС Александр Дюков, глава судейского комитета Ашот Хачатурянц, генсек РФС Александр Алаев, его заместители Максим Митрофанов и Денис Рогачев, а также руководители и владельцы клубов РПЛ.

Последний судейский скандал связан с центральным матчем 18-го тура «Зенит» – «Спартак» – обе команды уверены, что арбитр Виталий Мешков совершил серьезные ошибки.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с восьмиочковым перевесом над «Локомотивом».

«Спартак» направит в РФС видео со спорными судейскими решениями матча с «Зенитом»

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