Делом Дзюбы должен был заниматься РФС. Рейды полиции только сплотили фанатов «Спартака» и «Зенита»

Фанатское движение в России переживает эпоху гонений: эпицентр пришелся на матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Несколько болельщиков красно-белых отбывают административные сроки в спецприемниках Питера, десятки заплатили денежные штрафы, одного допрашивают по делу аж о майской драке. А все началось с выездного матча сборной в Сан-Марино и окорбительных кричалок в адрес Артема Дзюбы.

Нападающий не заслужил нецензурных чантов в свой адрес – это было прихотью фанатов «Спартака», до сих пор обиженных на него за давний уход из их любимого клуба. Но конкретно сейчас Артем не сделал ничего, что стало бы поводом, толчком для оскорблений. РФС пообещал наказать зачинщиков и больше не пускать их на матчи сборной – это был правильный шаг: в сильнейших европейских лигах жестко банят за издевательства над игроками по клубному, национальному или расовому признаку. Но потом в дело вступила российская полиция и полностью перечеркнула вроде бы логичное начинание футбольных властей.

Что случилось на матче «Зенит» – «Спартак»?

Сюр начался на матче молодежных составов. Юные спартаковцы проигрывали, и шесть фанатов зарядили: «Дзюба вон, Дзюба кривоногий!» За парнями наблюдали сотрудники Центра «Э», которые погрузили их в служебную машину и увезли в отдел полиции для разбирательств.

Массовые задержания продолжились вечером и ночью – фанатские группы «Спартака» и тематические телеграм-каналы бурлили информацией о сотнях задержанных. Петербургские полицейские совершали рейды по барам, поджидали фанатов на выходах из отелей и выхватывали людей без особой последовательности – даже трезвых. «Фонтанка» насчитала среди задержанных 86 человек, пять из которых были фанатами «Зенита». Всем вменяли распитие спиртного в неположенном месте и мелкое хулиганство. По данным некоторых источников, правоохранительным органам удалось сорвать запланированную фанатами обеих команд драку, но в то же время еще сильнее настроить против себя и «Фратрию», и «Вираж».

Фанаты «Спартака»Getty Images

Во время матча на «Газпром-арене» приняли спартаковского заводящего Валерия Бевзу – он стоял на гостевом секторе с рупором и командовал зарядами – в том числе про Дзюбу. Потом фаната по прозвищу Валера Амиго отпустили, но в Москве задержали снова и повезли обратно в Петербург, чтобы допросить по делу о майской драке, в которой мужчина, кажется, не участвовал.

«Если Амиго не причастен к каким-либо уголовным делам, не думаю, что это задержание грозит ему серьезными обвинениями. Это просто один из способов держать человека в тонусе. В полиции есть такая практика – туда его доставляют, а обратно добираться приходится самому. Иначе какой смысл гражданина в декабре допрашивать по майской драке, оформляя привод в полицию? Его допросят, отпустят, но предстоит веселая ночь в пути», – объяснил видение происходящего глава ВОБ Александр Шпрыгин.

Почему фанаты «Зенита» поддержали спартаковских?

Дело приняло странный оборот, когда фанаты «Зенита» обратились в Общественную наблюдательную комиссию Санкт-Петербурга с просьбой проверить условия содержания болельщиков «Спартака», которые отбывают 15-суточный арест.

«Была жалоба от фан-клуба «Зенита». Точнее, заявление. Нас попросили проверить условия содержания спартаковских болельщиков. Естественно, работники полиции тоже могли быть футбольными болельщиками, поэтому были опасения о предвзятом отношении к противоборствующей команде. Мы посетили отделение, со стороны московских болельщиков никаких жалоб на содержание нет. Сотрудники крайне корректно к ним относятся, помогают. Дали возможность позвонить родственникам, подсказали, что можно передавать», – рассказал председатель ОНК Александр Холодов.

Почему парни с «Виража» вдруг вступились за ненавистную «Фратрию»? Возможно, они могут понять фанатов «Спартака» в плане переходов футболистов из одного клуба в другой. Зенитовские фаны не делали перфомансов в защиту Дзюбы – вероятно, Артем еще не стал для них настолько своим, как Александр Кержаков или Александр Анюков, в честь которых поется ламбада. Не так далек кейс о возвращении Владимира Быстрова – тогда «Вираж» пылал ненавистью, полузащитник изображался на баннерах в образе Иуды и Горлума из «Властелина колец», а фан-сектор захлебывался специально сочиненными «Никогда не лги не предавай» и «Продать Быстрова». Прошло ровно 10 лет, а бессмертная «Не лги не предавай» звучит уже на новой арене «Зенита» – «Вираж» исправно шизит антибыстровский заряд в конце каждого первого тайма.

Ноябрь 2009-го – особое время для фанатов «Зенита»: к бронзовым медалям команду привел легенда клуба и чемпион-1984 Анатолий Давыдов, а дубль с Игнатовичем и Канунниковым выиграл молодежное первенство, в золотом матче обыграв все тот же «Спартак». Ажиотаж был настолько велик, что на игру молодежек на малой арене «Петровского» продавали билеты по 100 рублей. И когда в межсезонье вратарь Николай Заболотный из чемпионского состава оформил переход в «Спартак», это ударило по «Виражу» даже сильнее, чем путешествие Быстрова туда и обратно. В первой домашней игре сезона-2010 молодежный состав сине-бело-голубых снова попал на «Спартак», и небольшой переполненный фан-сектор малой арены вибрировал от стройных криков ненависти: «Заболотный – *** болотный».

Николай ЗаболотныйEurosport

Поэтому «Вираж» всецело понимает «Фратрию» в вопросе Дзюбы, хотя Артем не делал острых заявлений в адрес именно клуба и даже не празднует голы в ворота «Спартака». А когда в дело вступает полиция, исторически противоборствующие группировки вмиг объединяются против общего внешнего врага – фанаты всех команд (кроме, может быть, «Динамо»), одинаково ненавидят полицейских, которые вмешиваются в их дела. «Футбол для фанатов» – общий лозунг.

«Думаю, это связано с Евро-2020, футбольный фанатизм под колпаком. Особый режим, который был и перед ЧМ-2018. У современных спецслужб хорошие возможности. Их внимание к болельщицкой среде не сойдет ранее первого тура следующего чемпионата России, когда чемпионат Европы окажется позади», – резюмировал Шпрыгин.

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