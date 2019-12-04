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Конов: «Глушилки на матче «Зенита» и «Спартака» были использованы официально, в рамках регламента»

Конов: «Глушилки на матче «Зенита» и «Спартака» были использованы официально, в рамках регламента»
Eurosport

51 мин. назад

Те, кого что-то не устроило, могут пойти в Роспотребнадзор.

Журналист Василий Конов заявил, что использование глушилок на гостевом секторе в матче «Зенит» – «Спартак» было законным.

«По моей информации, «Зенит» заранее воспользовался своим правом согласно ст. 7.6 пункту «З» регламента и, как организатор матча, до игры согласовал с РПЛ использование организованного шума для заглушки организованного массового скандирования нецензурных и оскорбительных выражений.

Лига не стала возражать, поэтому колонки были использованы официально. Никаких санкций здесь быть не может, все в рамках регламента. Дальше уже, если у болельщиков есть желание и возможности, они могут [обратиться] с жалобой в Роспотребнадзор, если смогут доказать, что этими глушилками был причинен вред их здоровью», – написал Конов в телеграм-канале.

  • Болельщики «Спартака» жаловались, что от использования глушилок у них болели уши.
  • «Зенит» обыграл красно-белых со счетом 1:0.

«Такой шум, что уши болят». На секторе «Спартака» включили глушилки после заряда про Дзюбу

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