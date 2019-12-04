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«Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги». Семак опроверг проблемы Лунева с алкоголем
Андрей отсутствует в составе из-за травмы.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг наличие проблем с дисциплиной у вратаря Андрея Лунева, который не выходил на поле с 28 сентября.
«Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой», – цитирует 43-летнего Семака «Фонтанка».
- В июне Лунев стал участником неприятного инцидента в аэропорту «Внуково» – в нетрезвом состоянии он поспорил с представителем авиакомпании «Россия».
- Место в воротах «Зенита» занимает Михаил Кержаков.
«Рейтинг букмекеров»: Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам
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