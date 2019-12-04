Объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» высказалось по поводу задержаний фанатов «Спартака» перед матчем красно-белых против «Зенита» в рамках 18-го тура РПЛ (0:1).

«По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда. Свободу ультрас!» – говорится в обращении «Людей в черном».

Трое болельщиков «Спартака» после матча с «Зенитом» получили по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Фанаты «Спартака» и ЦСКА уверены, что поводом к задержаниям послужили кричалки красно-белых в адрес страйкера «Зенита» Артема Дзюбы.

«Фанатов «Спартака» задерживают на выходе из гостиниц. Трезвых». Ад перед главным матчем 18-го тура

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