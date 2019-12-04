Фаната «Спартака» отстранили от футбола на 1,5 года за оскорбительные кричалки про Дзюбу

Петроградский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности фаната московского «Спартака» Валерия Бевза за оскорбительные высказывания в адрес футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

«Суд назначил Бевзу наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 1,5 года», – говорится в сообщении.

Суд посчитал, что болельщик находился на стадионе «Газпром Арена» и нарушил правила поведения зрителей: используя средство звукоусиления «Мегафон», громко скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора.

На суде болельщик вину не признал. По его мнению, он оскорбительных нецензурных кричалок в адрес игрока Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал.

В «Спартаке» выступили с официальным заявлением по поводу ситуации – красно-белые намерены оказать болельщику юридическую помощь и добиться полной отмены наказания.

По данным анонимного телеграм-канала «Мутко против», 3 декабря Бевза вызывали в отдел полиции на Петровке для дачи показаний по «одному уголовному делу». «По словам представителей полиции, Бевз – важный свидетель по уголовному делу о майской драке в Петербурге. Почему Бевза допросить необходимо именно сейчас – сотрудники не поясняют. Также они не поясняют, что Бевз может им рассказать, если его даже не было в мае в Петербурге», – говорится в источнике.

Журналист Максим Алланазаров в телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?» рассказал еще более дикую историю: «Дичь началась еще в городе на Неве. Насколько я знаю, будучи на трибуне, Валера оступился и упал вниз на один из козырьков стадиона, что позволило избежать серьезных травм. Сразу после болельщику «Спартака» была вызвана скорая помощь, но вместо людей в белых халатах приехали люди в сером и с погонами на плечах и забрали парня в свое полное распоряжение.

Я не знаю, как это все описать цензурными словами, но это, друзья, ****** [трындец]. Надеюсь, что коллеги из «Мутко Против» просто что-то перепутали, но сомнений в их профессионализме нет. Да, это определенно даже не ****** [трындец], а полный ****** [трындец]».

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:1. Перед матчем ряд болельщиков московского клуба был задержан полицией Санкт-Петербурга, несколько фанатов получили по 15 суток ареста.

Ранее фанаты оскорбляли игрока «Зенита» Артема Дзюбу на матчах Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».

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