Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в шутку попросил руководство клуба записать автогол Ильи Кутепова в матче со «Спартаком» на него. После матча футболист беседовал в раздевалке с председателем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и гендиректором Александром Медведевым.

Миллер: «То, что должно было свершиться, свершилось».

Дзюба: «Спасибо! С победой вас! Важная. Отвоевали ее».

Миллер: «Дзюба должен был забить. Он забил».

Дзюба: «Да, спасибо. Там чуть-чуть через Кутепова, но какая разница! Считаю, засчитать мне надо».

Миллеру понравилось это предложение, и Артем обратился к Медведеву.

Дзюба: «Александр Иванович, зафиксируйте! Алексей Борисович сказал засчитать гол».

Медведев: «Виртуальный, да?»

Дзюба: «Какой виртуальный, подождите! Продавил же!»

Удар Дзюбы в первом тайме отбил вратарь «Спартака» Максименко, но после срезки Ильи Кутепова мяч отправился в ворота красно-белых.

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