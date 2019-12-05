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Calciomercato: «Милан» отказался от покупки Миранчука
Алексей пока остается в Москве.
«Милан» отказался от покупки полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.
По информации Calciomercato, кандидатура 24-летнего игрока была предложена итальянскому клубу, но руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан решил сконцентрироваться на изучении других вариантов.
- Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку из «Ювентуса» и «Интера».
- В сезоне-2019/20 хавбек забил пять мячей и отдал четыре ассиста в 15 матчах чемпионата России.
- «Милан» после 14 туров Серии А-2019/20 занимает 11-е место.
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