Getty Images

Смертину грозит 15 суток или лишение прав – он помял машину и скрылся с места ДТП

Смертину грозит 15 суток или лишение прав – он помял машину и скрылся с места ДТП
Eurosport

1 час назад

У Алексея неприятности.

Директор по региональной политике РФС и экс-футболист сборной России Алексей Смертин скрылся с места ДТП. Теперь ему грозит лишение прав или арест.

По информации телеграм-канала Baza, инцидент произошел 18 ноября. 44-летний Смертин выезжал со двора и помял стоящую рядом машину. Алексей не стал дожидаться владельца автомобиля, а написал ему смс с обещанием компенсировать расходы на ремонт. Однако машина находилась в лизинге, и чинить ее можно только в авторизованных центрах. Бывший футболист получил счет на 300 тысяч рублей.

Также аварией заинтересовалась ГИБДД, так как Смертин покинул место аварии. За это его могут наказать 15-суточным арестом или лишением прав на полтора года.

  • Смертин завершил карьеру в 2008 году в английском «Фулхэме».
  • Алексей выступал за сборную России с 1998-го по 2006-й.

Ставший депутатом экс-футболист сбил на машине ребенка и скрылся. Он сел за руль пьяным

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте