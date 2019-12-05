Директор по региональной политике РФС и экс-футболист сборной России Алексей Смертин скрылся с места ДТП. Теперь ему грозит лишение прав или арест.

По информации телеграм-канала Baza, инцидент произошел 18 ноября. 44-летний Смертин выезжал со двора и помял стоящую рядом машину. Алексей не стал дожидаться владельца автомобиля, а написал ему смс с обещанием компенсировать расходы на ремонт. Однако машина находилась в лизинге, и чинить ее можно только в авторизованных центрах. Бывший футболист получил счет на 300 тысяч рублей.

Также аварией заинтересовалась ГИБДД, так как Смертин покинул место аварии. За это его могут наказать 15-суточным арестом или лишением прав на полтора года.

Смертин завершил карьеру в 2008 году в английском «Фулхэме».

Алексей выступал за сборную России с 1998-го по 2006-й.

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