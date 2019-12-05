Депутат Государственной думы VII созыва Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Ранее болельщики московского «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время игр Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак». Перед игрой красно-белых против «Зенита» в Санкт-Петербурге прошли задержания фанатов «Спартака», несколько болельщиков получили по 15 суток ареста.

«В этой ситуации я на стороне Артема Дзюбы. Вчера мы этим футболистом восхищались, он принес радость и результат для нашей сборной на чемпионате мира. Но от любви до ненависти, как говорится, полсантиметра. Его начинают обзывать. Это, конечно, неприятно.

На каждый роток не накинешь платок. Потому что есть дебилы, которые позволяют себе такие вещи. Должна быть культура боления. Надо 90 минут болеть за свою сборную или клуб, а потом уже, если она выиграла или проиграла, – говорить какие-то вещи. Поверьте, ни один футболист в мире не хочет проиграть или плохо играть. Сейчас у нас комфортабельные стадионы, на них ходят семьями. И, конечно, вот такое поведение не красит ни команду, ни болельщиков», – заявил Газзаев.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идет на девятой строчке.

В РПЛ-2019/20 Дзюба провел 18 матчей, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.

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