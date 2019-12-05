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Дзюба – о кричалках в Сан-Марино: «Спланированная проплаченная акция, об этом уже известно»

Дзюба – о кричалках в Сан-Марино: «Спланированная проплаченная акция, об этом уже известно»
Eurosport

1 час назад

Артем впервые обстоятельно высказался по самой горячей теме последних дней.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, почему после игры со «Спартаком» (1:0) назвал часть болельщиков московского клуба «фашистами».

– Объясню, почему в микст-зоне после матча со «Спартаком» употребил слово «фашисты». Я не говорю о болельщиках и фанатах – они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать – из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.

Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки – ну что за цирк?

– Сейчас рассуждают о том, стоит ли их наказывать. Ваше мнение?

– Не стоит. Потому что самое главное для них наказание – то, что я играю в «Зените», мы побеждаем «Спартак». Я воспитанник этого клуба, у меня все хорошо – это то, что не дает им покоя. Говорят, не надо реагировать, я и не реагирую, но появляется придуманная информация – якобы кому-то жаловался. Как это представляют – что кому-то рассказываю об этой истории?

Артем Дзюба, сборная России

Артем Дзюба, сборная РоссииGetty Images

– Была информация, что вы обратились к главе РПЛ Сергею Прядкину.

– Как? Товарищ Прядкин, разберитесь? И слова не сказал. После игры в Сан-Марино ребята были в шоке от того, что это возможно на матче сборной. Окей, на матчах клубов такое происходит, как говорится, святое. Но сборная?!

– Вы не требуете наказания людей. А в курсе истории с задержаниями накануне матча?

– Да. Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют мое имя и пытаются очернить все фанатское движение. Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, при чем тут Дзюба?

Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов – пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа. Мне говорят, что оскорбления – часть фанатской культуры. А по мне – как раз отсутствие этой культуры. Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу. Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого – мы бьемся на поле, ты забываешь обо всем, сражаешься. А после матча – жмем друг другу руки. Это нормально.

– Почему вы отписались от аккаунта сборной?

– Потому что решил сделать паузу и не читать ничего по теме, не видеть комментарии, – сказал Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идет на девятой строчке.
  • В РПЛ-2019/20 Дзюба провел 18 матчей, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.

Фаната «Спартака» отстранили от футбола на 1,5 года за оскорбительные кричалки про Дзюбу

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