Депутат Государственной думы Валерий Газзаев рассказал, насколько близки к реализации были планы по объединению чемпионатов России и Украины. По словам бывшего игрока и тренера, слиянию помешали только политические события.

«Очень жаль, что не состоялся объединенный чемпионат. В этом проекте было отработано все до мелочей. Если бы не политический переворот в Украине, этот чемпионат состоялся бы. Я раз пятнадцать летал в Украину, встречался с президентами клубов. Все клубы, все президенты были согласны. В объединенном чемпионате должны были играть по девять российских и украинских команд – это Премьер-лига. В первой лиге тоже должны были объединиться по девять клубов. А вторые дивизионы проводили бы национальные федерации.

Это был бы один из лучших, если не лучший чемпионат в Европе. Он был бы самым смотрибельным. Каждый матч – всегда аншлаг, всегда битва и хорошее финансовое вознаграждение. Вот это мы потеряли. Была бы польза и Украине, и России. Но вмешалась политика. Думаю, сейчас все сожалеют, особенно с той стороны», – приводит слова функционера РИА «Новости».

Газзаев руководил проектом с 2012 по 2015 годы – до его закрытия.

Валерий Георгиевич – заслуженный тренер РФ. Он привел ЦСКА к победе в Кубке УЕФА-2004/05.

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