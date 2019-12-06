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Запашный – о кричалке в адрес Дзюбы: «Ввел бы ОМОН, покрошил бы этих болельщиков»
Интересный способ перевоспитания.
Российский дрессировщик Эдгард Запашный эксцентрично прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы на матчах сборной России и РПЛ.
«Проблема в отсутствии ответственности. Я бы ввел ОМОН, покрошил бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали.
Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, *****! [блин]», но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие», – приводит слова Запашного «Спорт день за днем».
- «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура.
- Действия Дзюбы способствовали единственному взятию ворот.
«Пусть кто-то лает, вякает – я делаю свое дело». Дзюба ответил хейтерам после победы над «Лионом»