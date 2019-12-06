Дрессировщик Эдгар Запашный заявил, что «ввел бы ОМОН, покрошил бы этих болельщиков [оскорблявших Дзюбу]. Попереломал бы части тела». Слова генерального директора Большого Московского государственного цирка многим показались не вполне адекватными.

Вот, как отозвался Илья Варламов.

Комментатор Алексей Андронов объяснил слова Запашного по-своему.

Василий Конов в телеграм-канале выложил несколько скриншотов с общением Эдгара в соцсетях.

Василий Уткин и Кирилл Дементьев солидарны.

А Дмитрий Егоров оригинально предложил вразумить дрессировщика.

Председатель Комитета по этике РФС Семен Андреев тоже считает, что Запашный перегнул. «С такой позицией можно соглашаться, можно нет. Однако я против категорически. Ни к чему хорошему это точно не приведет», – цитирует функционера Газета.ru.

А фанаты «Спартака» демонстрируют гостеприимность.

Другие считают, что Запашный наболтал достаточно, чтобы им заинтересовались органы.

Дзюба подвергся оскорблениям фанатов сборной России на матче с Сан-Марино.

Артем после матча сразу ушел в подтрибунное помещение.

«Пусть кто-то лает, вякает – я делаю свое дело». Дзюба ответил хейтерам после победы над «Лионом»

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