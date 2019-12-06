Getty Images
«От долгой работы с зверьми люди сами в них превращаются». Реакция интернета на слова Запашного
Реплика дрессировщика возмутила многих.
Дрессировщик Эдгар Запашный заявил, что «ввел бы ОМОН, покрошил бы этих болельщиков [оскорблявших Дзюбу]. Попереломал бы части тела». Слова генерального директора Большого Московского государственного цирка многим показались не вполне адекватными.
Вот, как отозвался Илья Варламов.
Комментатор Алексей Андронов объяснил слова Запашного по-своему.
Василий Конов в телеграм-канале выложил несколько скриншотов с общением Эдгара в соцсетях.
Василий Уткин и Кирилл Дементьев солидарны.
А Дмитрий Егоров оригинально предложил вразумить дрессировщика.
Председатель Комитета по этике РФС Семен Андреев тоже считает, что Запашный перегнул. «С такой позицией можно соглашаться, можно нет. Однако я против категорически. Ни к чему хорошему это точно не приведет», – цитирует функционера Газета.ru.
А фанаты «Спартака» демонстрируют гостеприимность.
Другие считают, что Запашный наболтал достаточно, чтобы им заинтересовались органы.
- Дзюба подвергся оскорблениям фанатов сборной России на матче с Сан-Марино.
- Артем после матча сразу ушел в подтрибунное помещение.
«Пусть кто-то лает, вякает – я делаю свое дело». Дзюба ответил хейтерам после победы над «Лионом»