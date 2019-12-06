Фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локо» ушли с трибун в знак протеста против задержаний

Сегодня в РПЛ играются два матча 19-го тура: «Зенит» принимает «Динамо», а тульский «Арсенал» – «Локомотив».

Как сообщает Василий Конов, активные фанаты всех четырех команд покинули сектора в знак протеста против задержания футбольных болельщиков полицейскими. Вот так во время игры выглядела одна из трибун «Газпром Арены»: пустые кресла и баннер «Фанат – не преступник».

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По данным телеграм-канала «Гусар впереди», сотрудники органов правопорядка отказались выпускать фанатов «Динамо» со стадиона.

Ранее перед матчем «Зенит» – «Спартак» полиция Санкт-Петербурга задержала ряд фанатов красно-белых, некоторые из них получили по 15 суток ареста.

Фанат «Спартака» Валерий Бевз был отстранен от футбола на 1,5 года за оскорбительные высказывания в адрес Артема Дзюбы.

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