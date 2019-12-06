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Фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локо» ушли с трибун в знак протеста против задержаний
Потрясающие единство болельщиков.
Сегодня в РПЛ играются два матча 19-го тура: «Зенит» принимает «Динамо», а тульский «Арсенал» – «Локомотив».
Как сообщает Василий Конов, активные фанаты всех четырех команд покинули сектора в знак протеста против задержания футбольных болельщиков полицейскими. Вот так во время игры выглядела одна из трибун «Газпром Арены»: пустые кресла и баннер «Фанат – не преступник».
EurosportGetty Images
По данным телеграм-канала «Гусар впереди», сотрудники органов правопорядка отказались выпускать фанатов «Динамо» со стадиона.
- Ранее перед матчем «Зенит» – «Спартак» полиция Санкт-Петербурга задержала ряд фанатов красно-белых, некоторые из них получили по 15 суток ареста.
- Фанат «Спартака» Валерий Бевз был отстранен от футбола на 1,5 года за оскорбительные высказывания в адрес Артема Дзюбы.
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