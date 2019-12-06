«** *** [подальше] все послать есть право!» Шнуров поэтически отреагировал на задержания фанатов
Четыре строчки, но такие сильные.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему творческой манере отреагировал на акции футбольных фанатов и действия по отношению к ним со стороны правоохранительных органов.
«** *** [подальше] все послать есть право!
За слова опять статья?
Пусть сильней орет орава, –
Руки прочь от фанатья!» – написал Шнуров в инстаграме.
- Перед матчем «Зенит» – «Спартак» полиция Санкт-Петербурга задержала ряд фанатов красно-белых, некоторые из них получили по 15 суток ареста.
- Фанат «Спартака» Валерий Бевз был отстранен от футбола на 1,5 года за оскорбительные высказывания в адрес Артема Дзюбы.
- Перед стартом 19-го тура лидер фан-движения «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков других команд устроить бойкот и покинуть трибуны спустя 30 минут после начала матчей. Их уже поддержали поклонники «Зенита», «Локомотива», «Арсенала» и «Динамо».
Делом Дзюбы должен был заниматься РФС. Рейды полиции только сплотили фанатов «Спартака» и «Зенита»
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