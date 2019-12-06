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Кокорин и Дзюба получили грамоты «За благие дела»
Также были награждены Ерохин и Шатов.
Детская футбольная лига перед матчем «Зенит» – «Динамо» вручила нескольким футболистам грамоты «За благие дела».
Грамоты получили четверо игроков «Зенита»: Александр Ерохин, Артем Дзюба, Александр Кокорин и Олег Шатов. Как отмечает Sports.ru, таким образом детская футбольная лига поблагодарила футболистов за то, что они поддерживают юношеский футбол в родных городах.
- «Зенит» грохнул «Динамо» со счетом 3:0, голами отметились Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Артем Дзюба.
- В сентябре 2019 года Александр Кокорин досрочно покинул колонию в Белгородской области. Игрок отбывал тюремное наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
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