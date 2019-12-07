Чем недовольны болельщики?

2 декабря после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге задержали заводящего фанатов «Спартака» Валерия Бевза a.k.a. Валерия Амиго. Полицейские посчитали, что он заряжал матерные кричалки в адрес Артема Дзюбы. На него составили административный протокол и отпустили без штрафа. Помимо Валерия арестовали также 22 болельщика красно-белых – 19 попали на 500 рублей в пользу государства, остальные трое остались за решеткой на 15 суток.

4 декабря Бевза снова вызвали в отделение в Москве и оттуда увезли в Санкт-Петербург. Формальный повод: свидетельские показания Амиго о драке в начале мая на набережной канала Грибоедова, но фаната в этих числах не было в Северной столице. Валерий попал в объектив фотооператоров на матче «Спартак» – «Уфа», который проходил в нужных для полиции числах. Но суд все равно приговорил Бевза к 5000 рублей штрафа и 1,5 годам запрета на посещение футбольных стадионов.

Какой была реакция болельщиков?

Главная фанатская организация «Спартака» «Фратрия» быстро дала оценку инциденту. «Мы считаем все это провокацией против всех нас, болельщиков. Мы считаем недопустимым тот факт, что закрываются глаза на права и свободы людей только из-за того, что они едут в другой город поддерживать свой клуб. Мы считаем это осознанной дискриминацией фанатского сообщества со стороны властей и показательной охотой на ведьм.

С каких пор человек, решивший надеть шарф своей любимой команды и поехать в другой город поболеть за своих, автоматически лишается своих конституционных прав и приравнивается к преступникам?» – заявили болельщики «народной команды» 4 декабря.

Спустя двое суток «Фратрия», в день старта последнего перед зимней паузой тура РПЛ, призвала ультрас всех команд Премьер-лиги покинуть сектора на 30-й минуте каждого матча. Поддержку акции уже подтвердили фаны «Рубина» и «Ростова». Болельщики «Арсенала», «Локомотива» и «Динамо» свинтили с трибун после получаса игры.

Питерская «Ландскрона» оставила «Зенит» без шумового сопровождения на 40-й минуте. На секторе «Санкт-Петербург Арены» они повесили после себя два баннера – «Фанат не преступник!!!» и «Мы верим в тебя, «Зенит».

Какой была реакция юристов?

Партнер юридической фирмы SILA и самый известный спортивный юрист России Михаил Прокопец заявил, что срок Валерию Бевзу правомерен, но нужно внимательно изучать доказательства.

Фанаты на матче «Зенит» – «Спартак», «Санкт-Петербург Арена»Getty Images

«Здесь все правомерно, потому что в 2013 году в КоАП были введены положения, которые позволяют налагать на физических лиц административные запреты на посещение стадионов. В этих правилах написано, что зрители, которые находятся на местах проведения спортивных мероприятий, должны уважительно относиться к другим зрителям и участникам. По закону эта санкция может грозить сроком до семи лет, так что 1,5 года, которые дали спартаковскому фанату, в принципе, нормальная тема.

Тут вопрос в доказательной базе, у нас есть нормативные правила, которые позволяют это сделать. Было ли доказано, что этот парень делал то, за что его наказали, но такой информации у нас нет, это рассматривается в суде. Мы все знаем, как судьи недостаточно критично относятся к тем доказательствам, которые предъявляет полиция. Я не берусь утверждать, делал он это или нет, но по закону болельщика могли наказать», – сообщил Прокопец в интервью Sport24.

Какой была реакция футбольных властей?

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков – приоритеты нашей работы», – заявили в Российском футбольном союзе 4 декабря в сообщении «Р-Спорту».

Какой была реакция Кремля?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль, Москва, РоссияGetty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переложил ответственность за задержание фанатов после игр «Зенит» – «Спартак» на футбольные власти и правоохранительные органы.

«Мы видели сообщения на этот счет. В настоящий момент мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае здесь есть спортивные власти и есть Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом.

Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, и полиция и следственные органы вмешиваются, абсолютно нормальная практика. Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы», – сказал Песков «Р-Спорту».

Какой была реакция тренеров?

Сергей Семак, Артем Дзюба, «Зенит»Getty Images

«Мы прекрасно знали об этой акции. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с начала матча, и болельщикам, которые поддерживали до финального свистка. Но мы прекрасно понимаем, что эта проблема была и есть.

Болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, всех лиц, ответственных за проведение матчей, на то, чтобы вступить в конструктивный диалог. Не посещать в перспективе – неправильно, на мой взгляд. Футбол для болельщиков, они должны его смотреть, получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду.

Единоразовая акция как раз была, чтобы общественность, спортивные и неспортивные власти объединить, чтобы работать над этой проблемой», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции. Его слова записал корреспондент Eurosport.ru Артем Буторин.

Кто еще высказался об акции в поддержку фанатов «Спартака»?

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал ее в привычной манере – опубликовал стихотворение в инстаграме.

«На *** все послать есть право!

За слова опять статья?

Пусть сильней орет орава, –

Руки прочь от фанатья!», – написал он.

Журналист Василий Уткин также поддержал заявление «Фратрии». «Это а) протест, б) выраженный, недвусмысленный, в) мирный во всех смыслах. Я еще потому поддерживаю «Фратрию», что наказан ее заводящий. Я думаю, что надо быть ярким парнем, чтобы заводить, но это все же функция: он же не речь на митинге толкает, он выполняет определенную миссию, более или менее спланированную и понятную всем заранее. И в этой связи – КАК трибуна может не вступиться за заводящего? Это было бы полнейшим абсурдом, как ни посмотри», – заявил Уткин в телеграм-канале.

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Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет в воскресенье, 8 декабря, на «Открытие Арене». «Фратрия» заявила, что покинет трибуну B на 30-й минуте. Этим матчем завершится первая часть РПЛ, чемпионат уйдет на зимний перерыв.

«Зенит» – «Динамо» (Москва) – 3:0

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