Фанату «Спартака» Валерию Бевзу в судебном порядке запретили посещать футбольные стадионы в течение полутора лет за оскорбления в адрес Дзюбы. Он рассказал, что происходило перед матчем в Питере, и о том, за что Артема так ненавидят.

«Первые весточки о том, что люди просто вышли, и их задержали, приходили с матча молодежных команд. К вечеру, когда людей уже начали задерживать массово, новостей стало больше. Люди сидели, отдыхали и пиво пили, а их просто задерживали.

Мне стали писать люди в социальные сети – где и как задерживают. Например, двоих парней задержали в сквере. Ребята шли, перед ними остановилась машина, подбежали двое гражданских, одному стали заламывать руки и спрашивать: «Откуда? Москва?» – «Да». Погрузили в автомобиль и ушли задерживать других. Позже многие ребята встретились все вместе в отделении.

Оскорбления Дзюбы продолжается с момента его ухода из «Спартака». Это происходило всегда, на каждом матче. Негатив к его персоне у людей существует. В принципе, все спровоцировало, когда он забил. Плюс та истерия, которая была после Сан-Марино. Понятно, что люди приехали в Санкт-Петербург на негативе.

Фанаты «Спартака»Getty Images

Он, когда переходил, поступил лицемерно – собрал актив фанатов и сказал: «Мне не продлевают контракт. Если продлевают, останусь. Я 15 лет в системе клуба, я спартаковец, я за ромбик». Через две недели ему, по нашей информации, предложили контракт с зарплатой на 500 тысяч больше, и он оказался в «Зените». Думаю, если бы он объяснился с фанатами «Спартака», извинился бы за уход, сказал бы, что век футболиста короткий, его бы все поняли, такого негатива бы не было. Но когда ты в лицо говоришь одно, а потом говоришь другое – это лицемерие», – рассказал Валерий Sport24.

2 декабря Бевза задержали после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Полицейские посчитали, что он заряжал матерные кричалки в адрес Артема Дзюбы. На него составили административный протокол и отпустили без штрафа. Помимо Валерия арестовали также 22 болельщика красно-белых – 19 попали на 500 рублей в пользу государства, остальные трое остались за решеткой на 15 суток.

4 декабря Валерия снова вызвали в отделение в Москве и оттуда увезли в Санкт-Петербург. Формальный повод: свидетельские показания Амиго о драке в начале мая на набережной канала Грибоедова, но фаната в этих числах не было в Северной столице. Валерий попал в объектив фотооператоров на матче «Спартак» – «Уфа», который проходил в нужных для полиции числах. Но суд все равно приговорил Бевза к 5000 рублей штрафа и 1,5 годам запрета на посещение футбольных стадионов.

«Зенит» победит со счетом 1:0.

Перед стартом 19-го тура лидер фан-движения «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков других команд устроить бойкот и покинуть трибуны спустя 30 минут после начала матчей. Их уже поддержали поклонники «Зенита», «Локомотива», «Арсенала» и «Динамо».

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